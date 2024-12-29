В Харьковской области до сих пор не полностью вернули тепло после массированной атаки РФ

Массированный обстрел Харькова

Напомним, на Рождество, 25 декабря, оккупанты нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Враг выпустил по Харькову 12 ракет. В результате атаки в городе без тепла остались более тысячи жилых домов.

Из-за последствий обстрела правительство разрешило временно не выключать свет в Харькове и области.

По состоянию на 28 декабря в Харькове без отопления были 85 тысяч абонентов, а в Харьковском районе - 27 тысяч.

Больше о последствиях массированной атаки на энергетику Украины - узнайте по ссылке.

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