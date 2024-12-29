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В Харьковской области до сих пор не полностью вернули тепло после массированной атаки РФ

Фото: в Харьковской области до сих пор не полностью восстановили тепло после 25 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харьковской области еще восстанавливают подачу тепла жителям. Проблемы с теплоснабжением возникли после массированной атаки врага 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления теплоснабжения. Напомним, что после массированной атаки армии РФ без тепла оставались более 500 тысяч абонентов Харьковской области", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района.

 

 

Массированный обстрел Харькова

Напомним, на Рождество, 25 декабря, оккупанты нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Враг выпустил по Харькову 12 ракет. В результате атаки в городе без тепла остались более тысячи жилых домов.

Из-за последствий обстрела правительство разрешило временно не выключать свет в Харькове и области.

По состоянию на 28 декабря в Харькове без отопления были 85 тысяч абонентов, а в Харьковском районе - 27 тысяч.

Больше о последствиях массированной атаки на энергетику Украины - узнайте по ссылке.

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Харьков