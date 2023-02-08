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В Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света

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Харьковская область, Среда 08 февраля 2023 18:21
В Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света Фото: в Харьковской области после обстрела россиян два села остались без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 8 февраля, российские войска обстреляли из артиллерии село Снеги в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Харьков.

"Около 16:30 оккупанты обстреляли село Снеги, сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Повреждение получил двухэтажный дом. Без света остались села Постольное и Снеги. Люди не получили ранений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это пятая деревня, которую в течение суток обстреляли россияне в Золочевской общине.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли село Варваровка, Чугуевского района, а после этого враг нанес удар по городу Волчанск Харьковской области. Известно, что среди раненых есть ребенок.

Ранее мы писали, что ранее под ракетный удар попал Харьков, враг выпустил по городу ракеты С-300, под атаку попал, в частности, Центральный парк города.

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