У Харківській області під час евакуації підірвалися на розтяжці шестеро людей

Ситуація у Харкові та області

З початку травня 2024 року Росія активізувала свої наступальні дії на Харківщині. Їм вдалося просунутися до околиць міста Вовчанськ. Окрім цього, Харків протягом цього періоду зазнавав численних обстрілів.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти використовують Харків як полігон для тестування нових видів боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області автівка наїхала на ворожу міну, внаслідок чого загинула ціла родина.

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