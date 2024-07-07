У Харківській області на міні підірвалась ціла родина, - ОВА
У Харківській області автівка наїхала на ворожу міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він повідомив, що родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.
За попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина. Наразі триває розпізнавання тіл.
Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.
"Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, що у Луцьку з невідомого автомобіля кинули гранату в натовп людей. Внаслідок вибуху є постраждалі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів. Після атаки палав аеродром.
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