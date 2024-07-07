ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській області на міні підірвалась ціла родина, - ОВА

Неділя 07 липня 2024 23:12
UA EN RU
У Харківській області на міні підірвалась ціла родина, - ОВА Фото: табличка "Увага, міни" (https://t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

У Харківській області автівка наїхала на ворожу міну. Внаслідок підриву загинула ціла родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він повідомив, що родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

За попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них є дитина. Наразі триває розпізнавання тіл.

Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.

"Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники", - додав Синєгубов.

У Харківській області на міні підірвалась ціла родина, - ОВА

Нагадаємо, що у Луцьку з невідомого автомобіля кинули гранату в натовп людей. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали декілька вибухів. Після атаки палав аеродром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон