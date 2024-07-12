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В Харьковской области во время эвакуации подорвались на растяжке шесть человек

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области во время эвакуации группа из шести человек подорвалась на российской растяжке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел утром 12 июля в селе Старица Волчанской громады. Во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя российские захватчики.

У трех из пострадавших острая реакция на стресс, у других трех - взрывные ранения.

Ситуация в Харькове и области

С начала мая 2024 года Россия активизировала свои наступательные действия на Харьковщине. Им удалось продвинуться к окраинам города Волчанск. Кроме этого, Харьков в течение этого периода подвергался многочисленным обстрелам.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, кафиры используют Харьков как полигон для тестирования новых видов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль наехал на вражескую мину, в результате чего погибла целая семья.

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Война России против УкраиныХарьков