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У Харківській області під час евакуації підірвалися на розтяжці шестеро людей

П'ятниця 12 липня 2024 15:06
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У Харківській області під час евакуації підірвалися на розтяжці шестеро людей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харківській області під час евакуації група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Харківської обласної прокуратури в Telegram.

Інцидент трапився вранці 12 липня у селі Стариця Вовчанської громади. Під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе російські загарбники.

У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, в інших трьох - вибухові поранення.

Ситуація у Харкові та області

З початку травня 2024 року Росія активізувала свої наступальні дії на Харківщині. Їм вдалося просунутися до околиць міста Вовчанськ. Окрім цього, Харків протягом цього періоду зазнавав численних обстрілів.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти використовують Харків як полігон для тестування нових видів боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області автівка наїхала на ворожу міну, внаслідок чого загинула ціла родина.

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