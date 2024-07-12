ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области во время эвакуации подорвались на растяжке шесть человек

Пятница 12 июля 2024 15:06
UA EN RU
В Харьковской области во время эвакуации подорвались на растяжке шесть человек Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харьковской области во время эвакуации группа из шести человек подорвалась на российской растяжке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел утром 12 июля в селе Старица Волчанской громады. Во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя российские захватчики.

У трех из пострадавших острая реакция на стресс, у других трех - взрывные ранения.

Ситуация в Харькове и области

С начала мая 2024 года Россия активизировала свои наступательные действия на Харьковщине. Им удалось продвинуться к окраинам города Волчанск. Кроме этого, Харьков в течение этого периода подвергался многочисленным обстрелам.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, кафиры используют Харьков как полигон для тестирования новых видов боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль наехал на вражескую мину, в результате чего погибла целая семья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Харьков
NEWS
Ограничения будут действовать в течение суток. Когда света не будет дольше всего
Ограничения будут действовать в течение суток. Когда света не будет дольше всего
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет