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Затримки поїздів у Харкові через негоду: що повідомили в "Укрзалізниці"

Субота 12 липня 2025 23:30
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Затримки поїздів у Харкові через негоду: що повідомили в "Укрзалізниці" Фото: найбільша затримка поїздів у Харкові (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 12 липня, Харківську область накрила негода. Внаслідок знеструмлень затримуються поїзди, особливо у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Крім того, наразі затримуються відправлення з Харкова для поїздів:

  • №59/60 Харків - Одеса;
  • №63/64 Харків - Львів;
  • №111/112 Ізюм - Львів;
  • №113/114 Харків - Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - повідомили в "Укрзалізниці".

Також там додали, що усі затримки поїздів далекого сполучення є за цим посиланням, в оновлено, щодо приміський рейсів у Харківській області - можна переглянути тут.

Негода в Харкові та області

Нагадаємо, увечері 12 липня в соцмережах поширювалися кадри, на яких Харків і регіон накрив потужний шторм.

Унаслідок сильного вітру, дощу та блискавки - багато вулиць Харкова затопило, у деяких районах зникло світло, а також впало багато дерев, унаслідок чого є ушкодження та постраждалі.

Детальніше про перші наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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