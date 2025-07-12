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Дерева падають на людей: в Харкові та області з'явилися перші жертви сильної негоди

Харків, Субота 12 липня 2025 22:04
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Дерева падають на людей: в Харкові та області з'явилися перші жертви сильної негоди Ілюстративне фото: масштабний шторм накрив Харків, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харкові та в області з'явилися перші жертви масштабної негоди, яка накрила регіон 12 липня. Зокрема внаслідок шторму загинула жінка та постраждала дитина, на яку впало дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і місцеві канали.

За словами Синєгубова, у Салтівському районі Харкова постраждали троє осіб через руйнування приватного будинку. Сильний вітер призвів до обрушення даху. Медики надали потерпілим допомогу.

В Основ'янському районі Харкова дерево впало на семирічну дівчинку. Дитина вижила, але отримала травми, її терміново ушпиталили.

В області у населеному пункті Першотравневе Зміївської громади дерево впало на 56-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула.

"Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що ввечері 12 липня Харків накрив потужний шторм, який повалив багато дерев на вулицях обласного центру та знеструмив кілька населених пунктів у регіоні.

Штормовий фронт дістався Харкова після того, як наробив справ на заході України. Так, Львів і Львівську область накрили сильні дощі. За одну добу випала річна норма дощів, вода у річках почала стрімко підійматися. Внаслідок негоди в області затопило 230 будинків.

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