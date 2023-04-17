У Харківській області можуть оголосити примусову евакуацію

У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.

Про це сказав начальник ОВА Олег Синєгубов на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти - ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання - з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само", - сказав він.

За його словами, наразі з усіх населених пунктів, де фактично йдуть бойові дії, евакуювали дітей. Так, за минулий тиждень було вивезено 30 дітей.

Синєгубов зазначив, що людей вдається вивезти тоді, коли вони дослухаються - тоді немає сенсу оголошувати примусову евакуацію.

"Якщо ми зрозуміємо, що всі важелі впливу вичерпані, а люди все не хочуть виїжджати, тоді ми будемо приймати рішення щодо примусової евакуації", - сказав він.

Синєгубов не назвав населені пункти, адже, за його словами, рішення про примусову евакуацію прийматиметься в залежності від військової обстановки, яка буде в області на момент ухвалення рішення.

Раніше повідомлялось, що примусову евакуацію можуть ввести в частині Куп'янського району.

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