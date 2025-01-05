У Харківській області горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.
Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.
"Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 - отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (t.me/dsns_telegram/36713)
1 січня у Харкові сталася пожежа на території кладовища. Загинули двоє осіб.
Того ж дня пожежа спалахнула в санаторії у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.
А 2 січня в одній із квартир Одеси загорілася пральна машина. Постраждала дитина.
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