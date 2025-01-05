У Харківській області горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.

"Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 - отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (t.me/dsns_telegram/36713)