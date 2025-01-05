UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Харківській області горів психоневрологічний інтернат, є постраждалі

Фото: внаслідок пожежі постраждали шестеро осіб (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Внаслідок інциденту постраждали 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Пожежа спалахнула о 21:44 в суботу, 4 січня, у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання становила 2 м2.

"Під час пожежі постраждали 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 - отримали  отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина встановлюється.

 

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) (t.me/dsns_telegram/36713)

Масштабні пожежі в Україні

1 січня у Харкові сталася пожежа на території кладовища. Загинули двоє осіб.

Того ж дня пожежа спалахнула в санаторії у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.

А 2 січня в одній із квартир Одеси загорілася пральна машина. Постраждала дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа