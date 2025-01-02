У багатоповерхівці Одеси спалахнула пральна машина: постраждала дитина (фото)

У четвер, 2 січня, у багатоповерхівці Одеси виникла пожежа внаслідок загоряння пральної машини в одній із квартир. Постраждав 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

На місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія - для встановлення причин надзвичайної події.

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили, що внаслідок надзвичайної події:

Пральна машина, що загорілась у квартирі (фото: facebook.com/DSNSODE)

Уточнюється, що загоряння пральної машини сталось на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежа виникла 2 січня 2025 року в Хаджибейському районі Одеси - по вулиці Івана та Юрія Лип.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одеській області троє дітей померли від отруєння невідомою речовиною.

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