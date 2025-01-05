В Харьковской области горел психоневрологический интернат, есть пострадавшие

Масштабные пожары в Украине

1 января в Харькове произошел пожар на территории кладбища. Погибли два человека.

В тот же день пожар вспыхнул в санатории в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Спасателям пришлось эвакуировать более 100 человек.

А 2 января в одной из квартир Одессы загорелась стиральная машина. Пострадал ребенок.

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