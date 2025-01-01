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У Харкові на території кладовища сталася пожежа: є загиблі

Харків, Середа 01 січня 2025 23:02
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У Харкові на території кладовища сталася пожежа: є загиблі Фото: у Харкові почалася пожежа на території цвинтаря (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 1 січня, загорілася будівля на території кладовища. Унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

За інформацією ДСНС, о 19:08 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на території кладовища в Холодногірському районі Харкова. На місце події направили два відділення служби порятунку на автоцистернах.

Фото: у Харкові рятувальники гасили пожежу на кладовищі (facebook.com/DSNSKHARKIV)

"На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. На жаль, унаслідок цієї події загинули двоє чоловіків", - уточнили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати о 19:40, а вже о 21:52 її повністю ліквідували. Попередня причина - порушення правил безпеки під час експлуатації печі.

До слова, сьогодні, 1 січня, пожежа спалахнула в санаторії в селищі Ворохта Івано-Франківської області. Через це рятувальникам довелося евакуювати понад 100 осіб.

На щастя, постраждалих унаслідок пожежі в санаторії не було.

Також сьогодні вранці в селі Хотянівка під Києвом загорілася господарська будівля, через що загинуло двоє людей.

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ДСНС Харків Пожежа
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