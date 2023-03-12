ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харківській області триває обов'язкова евакуація з Куп'янська, - ОВА

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 04:45
В Харківській області триває обов'язкова евакуація з Куп'янська, - ОВА Фото: в Куп'янську продовжується обоа'язкова евакуація населення (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Харківська обласна адміністрація продовжує обов'язкову евакуацію жителів Куп'янського району, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, лінія фронту проходить саме по Куп'янському напрямку, що робить його найгарячішим. Ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади та атакує позиції українських військових.

З цієї причини, зусиллями ОВА та волонтерських організацій, триває обов'язкова евакуація з цього напрямку цивільного населення, зокрема сімей з дітьми та маломобільних людей.

Згідно зі словами посадовця, усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області. Наприклад, місто Житомир готове розмістити у достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп'янська.

Нагадаємо, що українські прикордонники заявили, що на Куп'янському напрямку майже всі будівлі пошкоджені атаками росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Купянск
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації