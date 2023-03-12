В Харківській області триває обов'язкова евакуація з Куп'янська, - ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, лінія фронту проходить саме по Куп'янському напрямку, що робить його найгарячішим. Ворог щоденно обстрілює населені пункти Куп'янської громади та атакує позиції українських військових.

З цієї причини, зусиллями ОВА та волонтерських організацій, триває обов'язкова евакуація з цього напрямку цивільного населення, зокрема сімей з дітьми та маломобільних людей.

Згідно зі словами посадовця, усі евакуйовані люди отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківщини або за межами області. Наприклад, місто Житомир готове розмістити у достатньо комфортних умовах 500 сімей з дітьми із Куп'янська.