У Харківській області діти постраждали від детонації вибухового предмета, - ДСНС

Раніше РБК-Україна з посиланням на ДСНС повідомляло, що в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки. Це кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. Вони можуть виглядати як маленькі сріблясті м'ячики, що особливо приваблює дітей.

Ці боєприпаси мають велику зону ураження. Частина з них після розльоту не вибухає одразу, але може здетонувати від будь-якого дотику.

Також у ДСНС випустили пам'ятку для тих, хто побачив уламок дрона, ракети чи інший невідомий предмет. У такому випадку потрібно: