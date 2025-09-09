В Харьковской области дети пострадали от детонации взрывноопасного предмета, - ГСЧС

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС сообщало, что в Украине появились опасные боеприпасы, похожие на игрушки. Это шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5. Они могут выглядеть как маленькие серебристые мячики, что особенно привлекает детей.

Эти боеприпасы имеют большую зону поражения. Часть из них после разлета не взрывается сразу, но может сдетонировать от любого прикосновения.

Также в ГСЧС выпустили памятку для тех, кто увидел обломок дрона, ракеты или другой неизвестный предмет. В таком случае нужно: