В Харьковской области дети пострадали от детонации взрывноопасного предмета, - ГСЧС

В Харьковской области в результате детонирования взрывоопасного предмета пострадали дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Чрезвычайное происшествие произошло в Купянском районе недалеко от села Зеленый Гай. Взорвалась, предварительно, граната.
В результате происшествия пострадали двое 12-летних мальчиков. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое.
В ГСЧС напомнили, что взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу. Их нельзя касаться, поднимать и самостоятельно перемещать.
"Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей - расскажите им об опасности мин и боеприпасов!" - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС сообщало, что в Украине появились опасные боеприпасы, похожие на игрушки. Это шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5. Они могут выглядеть как маленькие серебристые мячики, что особенно привлекает детей.
Эти боеприпасы имеют большую зону поражения. Часть из них после разлета не взрывается сразу, но может сдетонировать от любого прикосновения.
Также в ГСЧС выпустили памятку для тех, кто увидел обломок дрона, ракеты или другой неизвестный предмет. В таком случае нужно: