Смертельна пастка для дітей: в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки

Вівторок 19 серпня 2025 21:25
UA EN RU
Смертельна пастка для дітей: в Україні з’явилися небезпечні боєприпаси, схожі на іграшки Фото: Вибухонебезпечні предмети (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні рятувальники застерегли громадян від надзвичайно небезпечних боєприпасів - кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5. Вони можуть виглядати як маленькі сріблясті м'ячики, що особливо приваблює дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, ці боєприпаси мають велику зону ураження. Частина з них після розльоту не вибухає одразу, але може здетонувати від будь-якого дотику.

Українців застерігають:

  • не підходьте до підозрілих предметів;
  • не торкайтеся їх та не намагайтеся перемістити;
  • у разі виявлення одразу телефонуйте 101.

Рятувальники закликають батьків обов’язково показати дітям світлини таких авіабомб та нагадати правила мінної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія почала застосовувати нові дешеві безпілотники з пінопласту і фанери, які виконують функції приманок та розвідників. Вони схожі на "Шахеди", але не несуть значної вибухівки: частина оснащена камерами й SIM-картами для передачі зображень, інші використовуються для виявлення українських ППО. Такі дрони важко відрізнити від ударних, тож їх також збивають, а низька собівартість робить їх вигідними для Росії у масованих атаках.

Також ми розповідали, що Росія модернізує свої дрони-камікадзе "Шахед", оснащуючи їх сучасними системами захисту від перехоплення, оптичним наведенням, багатоканальними антенами та датчиками ухилення. Це робить їх стійкішими до РЕБ і складнішими для знищення. Крім того, ворог почав встановлювати на безпілотники вибухівку для самознищення, щоб унеможливити їх захоплення та створити додаткову небезпеку після падіння.

