ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харьковской области дети пострадали от детонации взрывноопасного предмета, - ГСЧС

Харьков, Вторник 09 сентября 2025 02:33
UA EN RU
В Харьковской области дети пострадали от детонации взрывноопасного предмета, - ГСЧС Фото: дети пострадали от взрыва неизвестного предмета (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Харьковской области в результате детонирования взрывоопасного предмета пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайное происшествие произошло в Купянском районе недалеко от села Зеленый Гай. Взорвалась, предварительно, граната.

В результате происшествия пострадали двое 12-летних мальчиков. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое.

В ГСЧС напомнили, что взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу. Их нельзя касаться, поднимать и самостоятельно перемещать.

"Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей - расскажите им об опасности мин и боеприпасов!" - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС сообщало, что в Украине появились опасные боеприпасы, похожие на игрушки. Это шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5. Они могут выглядеть как маленькие серебристые мячики, что особенно привлекает детей.

Эти боеприпасы имеют большую зону поражения. Часть из них после разлета не взрывается сразу, но может сдетонировать от любого прикосновения.

Также в ГСЧС выпустили памятку для тех, кто увидел обломок дрона, ракеты или другой неизвестный предмет. В таком случае нужно:

  • не подходить к находке и не трогать ее;
  • отойти подальше;
  • позвонить по телефону 101;
  • описать место находки;
  • указать адрес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Дети
Новости
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая
Враг атаковал Запорожье БпЛА: в ОВА показали последствия (фото). Есть раненая
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины