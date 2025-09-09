В Харьковской области дети пострадали от детонации взрывноопасного предмета, - ГСЧС

В Харьковской области в результате детонирования взрывоопасного предмета пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайное происшествие произошло в Купянском районе недалеко от села Зеленый Гай. Взорвалась, предварительно, граната. В результате происшествия пострадали двое 12-летних мальчиков. Дети получили травмы рук и головы. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое. В ГСЧС напомнили, что взрывоопасные предметы могут представлять смертельную угрозу. Их нельзя касаться, поднимать и самостоятельно перемещать. "Уважаемые родители! Позаботьтесь о безопасности своих детей - расскажите им об опасности мин и боеприпасов!" - говорится в сообщении.