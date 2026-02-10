Харківська область оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці

"Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, було ухвалено рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня", - сказав Синєгубов.

Програма "СвітлоДім" для жителів області

Крім визнання статусу НС, область ініціює звернення до Кабміну щодо приєднання Харківщини до урядового проєкту "СвітлоДім". Ця програма створена для підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних будинків.

Умови допомоги для ОСББ та управителів:

держава надає від 100 до 300 тисяч гривень допомоги.

отримати допомогу можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі будинків будь-якої форми власності.

гроші призначені для закупівлі генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого необхідного енергообладнання.

заявку на участь у програмі можна подати онлайн через портал "Дія". Розглядом і схваленням документів займається спеціальна комісія при Міністерстві розвитку громад і територій.

За словами Синєгубова, цей крок дасть змогу залучити додаткові ресурси для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення в оселях жителів Харківщини.