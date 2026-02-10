Харківська область оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці

Влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Такі заходи вжили через постійні російські удари та складну ситуацію в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.
"Регіон перебуває під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, було ухвалено рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня", - сказав Синєгубов.
Крім визнання статусу НС, область ініціює звернення до Кабміну щодо приєднання Харківщини до урядового проєкту "СвітлоДім". Ця програма створена для підвищення енергетичної стійкості багатоквартирних будинків.
Умови допомоги для ОСББ та управителів:
За словами Синєгубова, цей крок дасть змогу залучити додаткові ресурси для забезпечення безперебійної роботи систем життєзабезпечення в оселях жителів Харківщини.
Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада вирішила запровадити режим надзвичайної ситуації в енергетиці України в окремих регіонах через важкі наслідки російських ударів і погіршення погодних умов.
Для вирішення нагальних питань було створено цілодобовий координаційний штаб у Києві.
У рамках цього режиму уряд отримав завдання максимально дерегулювати процеси підключення резервного обладнання, активізувати роботу з партнерами щодо отримання допомоги та збільшити обсяги імпорту електроенергії для стабілізації системи.