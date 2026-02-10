RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Харьковская область объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике

Иллюстративное фото: в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Такие меры приняли из-за постоянных российских ударов и сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация в энергетике: что это значит и какие изменения ждут украинцев

"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, было принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - сказал Синегубов. 

Программа "СвітлоДім" для жителей области

Кроме признания статуса ЧС, область инициирует обращение в Кабмину по присоединению Харьковщины к правительственному проекту "СвітлоДім". Эта программа создана для повышения энергетической устойчивости многоквартирных домов.

Условия помощи для ОСМД и управляющих:

  • государство предоставляет от 100 до 300 тысяч гривен помощи.
  • получить помощь могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управители домов любой формы собственности.
  • деньги предназначены для закупки генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого необходимого энергооборудования.
  • заявку на участие в программе можно подать онлайн через портал "Дія". Разбирательством и одобрением документов занимается специальная комиссия при Министерстве развития общин и территорий.

По словам Синегубова, этот шаг позволит привлечь дополнительные ресурсы по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в домах жителей Харьковщины.

ЧС в энергетике

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины в отдельных регионах из-за тяжелых последствий российских ударов и ухудшения погодных условий.

Для решения насущных вопросов был создан круглосуточный координационный штаб в Киеве.

В рамках этого режима правительство получило задачу максимально дерегулировать процессы подключения резервного оборудования, активизировать работу с партнерами по получению помощи и увеличить объемы импорта электроэнергии для стабилизации системы.

