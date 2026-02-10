Харьковская область объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике

Власти Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Такие меры приняли из-за постоянных российских ударов и сложной ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Регион находится под постоянными вражескими обстрелами. Учитывая сложную ситуацию, было принято решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковщины, чрезвычайной ситуацией регионального уровня", - сказал Синегубов.
Кроме признания статуса ЧС, область инициирует обращение в Кабмину по присоединению Харьковщины к правительственному проекту "СвітлоДім". Эта программа создана для повышения энергетической устойчивости многоквартирных домов.
Условия помощи для ОСМД и управляющих:
По словам Синегубова, этот шаг позволит привлечь дополнительные ресурсы по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в домах жителей Харьковщины.
Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины в отдельных регионах из-за тяжелых последствий российских ударов и ухудшения погодных условий.
Для решения насущных вопросов был создан круглосуточный координационный штаб в Киеве.
В рамках этого режима правительство получило задачу максимально дерегулировать процессы подключения резервного оборудования, активизировать работу с партнерами по получению помощи и увеличить объемы импорта электроэнергии для стабилизации системы.