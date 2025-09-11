На Харківщині ворог вдарив дроном по машині поліцейських: є поранені

Нагадаємо, російські війська атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час гасіння пожежі від попереднього обстрілу. Ніхто не постраждав. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.

Також на Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК під час аварійних робіт. Авто і все обладнання згоріло, але енергетики встигли врятуватися.

Раніше росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Нікополі Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. Енергетики не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого працівники ДТЕК одразу взялись до роботи.