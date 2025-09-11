На Харьковщине враг ударил дроном по машине полицейских: есть раненые

Напомним, российские войска атаковали спасателей в Краматорске Донецкой области во время тушения пожара от предыдущего обстрела. Никто не пострадал. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Также на Днепропетровщине российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Ранее россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.