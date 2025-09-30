На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння лісової пожежі

Раніше ми писали, що росіяни били по рятувальниках в Ніжині 17 вересня - саме в той день в Україні відзначали День рятівника. В результаті атаки 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Ще двоє службовців ДСНС отримали поранення.

Також 17 вересня агресор вдарив по підрозділу надзвичайників на Донеччині - обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, 16 серпня російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі - всі вогнеборці залишилися неушкодженими.