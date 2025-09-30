RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На Харьковщине спасатели подорвались на мине во время тушения лесного пожара

Фото: на Харьковщине спасатели подорвались на мине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Спасатели подорвались во время ликвидации пожара территории Петровского лесничества в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно - авто спасателей подорвалось на вражеской противотанковой мине. В результате взрыва пострадал водитель спецтехники.

По данным ГСЧС, огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 гектаров. К ликвидации привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза.

Сейчас на месте происшествия работают пиротехнические расчеты ГСЧС.

 
 

 

Ранее мы писали, что россияне били по спасателям в Нежине 17 сентября - именно в тот день в Украине отмечали День спасателя. В результате атаки 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Еще двое служащих ГСЧС получили ранения.

Также 17 сентября агрессор ударил по подразделению чрезвычайников в Донецкой области - обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, 16 августа российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье- все пожарные остались невредимыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС