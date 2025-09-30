На Харьковщине спасатели подорвались на мине во время тушения лесного пожара

Ранее мы писали, что россияне били по спасателям в Нежине 17 сентября - именно в тот день в Украине отмечали День спасателя. В результате атаки 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Еще двое служащих ГСЧС получили ранения.

Также 17 сентября агрессор ударил по подразделению чрезвычайников в Донецкой области - обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, 16 августа российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье- все пожарные остались невредимыми.