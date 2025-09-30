На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння лісової пожежі
Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Попередньо - авто рятувальників підірвалось на ворожій протитанковій міні. Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки.
За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 гектарів. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.
Наразі на місці події працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.
Раніше ми писали, що росіяни били по рятувальниках в Ніжині 17 вересня - саме в той день в Україні відзначали День рятівника. В результаті атаки 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Ще двоє службовців ДСНС отримали поранення.
Також 17 вересня агресор вдарив по підрозділу надзвичайників на Донеччині - обійшлося без жертв та постраждалих.
Крім того, 16 серпня російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі - всі вогнеборці залишилися неушкодженими.