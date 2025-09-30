На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння лісової пожежі

Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 гектарів. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.

Раніше ми писали, що росіяни били по рятувальниках в Ніжині 17 вересня - саме в той день в Україні відзначали День рятівника. В результаті атаки 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Ще двоє службовців ДСНС отримали поранення.

Також 17 вересня агресор вдарив по підрозділу надзвичайників на Донеччині - обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, 16 серпня російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі - всі вогнеборці залишилися неушкодженими.