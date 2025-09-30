ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння лісової пожежі

Харків, Вівторок 30 вересня 2025 20:59
UA EN RU
На Харківщині рятувальники підірвались на міні під час гасіння лісової пожежі Фото: на Харківщині рятувальники підірвались на міні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники підірвалися під час ліквідації пожежі території Петрівського лісництва в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Попередньо - авто рятувальників підірвалось на ворожій протитанковій міні. Унаслідок вибуху постраждав водій спецтехніки.

За даними ДСНС, вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 гектарів. До ліквідації залучено 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу.

Наразі на місці події працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

Раніше ми писали, що росіяни били по рятувальниках в Ніжині 17 вересня - саме в той день в Україні відзначали День рятівника. В результаті атаки 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Ще двоє службовців ДСНС отримали поранення.

Також 17 вересня агресор вдарив по підрозділу надзвичайників на Донеччині - обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, 16 серпня російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі - всі вогнеборці залишилися неушкодженими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен