На Харьковщине спасатели подорвались на мине во время тушения лесного пожара

Харьков, Вторник 30 сентября 2025 20:59
UA EN RU
На Харьковщине спасатели подорвались на мине во время тушения лесного пожара Фото: на Харьковщине спасатели подорвались на мине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Спасатели подорвались во время ликвидации пожара территории Петровского лесничества в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Предварительно - авто спасателей подорвалось на вражеской противотанковой мине. В результате взрыва пострадал водитель спецтехники.

По данным ГСЧС, огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 гектаров. К ликвидации привлечены 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза.

Сейчас на месте происшествия работают пиротехнические расчеты ГСЧС.

Ранее мы писали, что россияне били по спасателям в Нежине 17 сентября - именно в тот день в Украине отмечали День спасателя. В результате атаки 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Еще двое служащих ГСЧС получили ранения.

Также 17 сентября агрессор ударил по подразделению чрезвычайников в Донецкой области - обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, 16 августа российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье- все пожарные остались невредимыми.

