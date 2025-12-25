На Харківщині росіяни намагались прорватись через річку Лозова, їх зупинили (відео)

У Харківській області прикордонники перехопили російських окупантів, які намагалися перейти крижану річку та просунутися вглиб української території.

"Злагоджена робота операторів БпЛА дозволила не лише зірвати наступ ворога, а й запобігти потенційним втратам на нашій території. Щонайменше дев’ять окупантів більше не зможуть зустріти Новий рік", - зазначили прикордонники.

Камери та дрони підрозділу "Стрікс" 4-го прикордонного загону зафіксували цю спробу противника.

Річка Лозова вже неодноразово ставала місцем спроб російських загарбників проникнути на українську територію. Українські захисники не дали загарбникам жодного шансу. Відразу після виявлення ворога вони застосували технічні та розвідувальні засоби, щоб припинити спробу переходу.

Раніше Держприкордонслужба неодноразово публікувала відео та звіти про те, як прикордонники зривають підступні дії окупантів на різних напрямках - від ударів мотопіхотних груп та використання дронів до перехоплення спроб прихованого просування.