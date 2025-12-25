На Харьковщине россияне пытались прорваться через реку Лозовая, их остановили (видео)

В Харьковской области пограничники перехватили российских оккупантов, которые пытались перейти ледяную реку и продвинуться вглубь украинской территории.

"Слаженная работа операторов БпЛА позволила не только сорвать наступление врага, но и предотвратить потенциальные потери на нашей территории. По меньшей мере девять оккупантов больше не смогут встретить Новый год", - отметили пограничники.

Камеры и дроны подразделения "Стрикс" 4-го пограничного отряда зафиксировали эту попытку противника.

Река Лозовая уже неоднократно становилась местом попыток российских захватчиков проникнуть на украинскую территорию. Украинские защитники не дали захватчикам ни единого шанса. Сразу после обнаружения врага они применили технические и разведывательные средства, чтобы пресечь попытку перехода.

Ранее Госпогранслужба неоднократно публиковала видео и отчеты о том, как пограничники срывают коварные действия оккупантов на разных направлениях - от ударов мотопехотных групп и использования дронов до перехвата попыток скрытого продвижения.