На Харківщині РФ убила вибухотехніка, який знешкоджував інший ворожий дрон

Подробиці удару

За попередньою інформацією, 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження вибухонебезпечного предмета - російського безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців. Від удару загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Поранення дістали ще троє співробітників підрозділу і одна цивільна людина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби. Усім постраждалим надається медична допомога.

Слідчі документують наслідки удару. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.