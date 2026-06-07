На Харьковщине РФ убила взрывотехника, который обезвреживал другой вражеский дрон

Подробности удара

По предварительной информации, 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района работники полиции отрабатывали вызов по обезвреживанию взрывоопасного предмета - российского беспилотника неустановленного типа, который не сдетонировал.

Во время работы взрывотехников на месте происшествия вражеский БпЛА попал в служебное транспортное средство правоохранителей. От удара погиб полицейский взрывотехнической службы. Ранения получили еще трое сотрудников подразделения и один гражданский человек.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Следователи документируют последствия удара. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления.