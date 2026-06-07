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На Харьковщине РФ убила взрывотехника, который обезвреживал другой вражеский дрон

20:40 07.06.2026 Вс
1 мин
Ранены еще трое полицейских и один гражданский человек
aimg Валерия Абабина
Фото: На Харьковщине дрон РФ убил взрывотехника (police_kh_region)

В селе Чистоводовка Изюмского района Харьковской области российский дрон попал в служебный автомобиль полиции во время обезвреживания вражеского БпЛА, который ранее не сдетонировал. Погиб полицейский-взрывотехник, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковщины.

Подробности удара

По предварительной информации, 7 июня вблизи села Чистоводовка Изюмского района работники полиции отрабатывали вызов по обезвреживанию взрывоопасного предмета - российского беспилотника неустановленного типа, который не сдетонировал.

Во время работы взрывотехников на месте происшествия вражеский БпЛА попал в служебное транспортное средство правоохранителей. От удара погиб полицейский взрывотехнической службы. Ранения получили еще трое сотрудников подразделения и один гражданский человек.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководители райуправления и другие профильные службы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Следователи документируют последствия удара. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления.

Напомним, российская армия регулярно применяет тактику "двойного удара" - повторную атаку на место уже нанесенного удара.

Подобный случай произошел в ночь на 2 июня, когда враг сначала атаковал объект "Нафтогаза" беспилотниками, после чего примерно через час нанес повторный удар ракетами.

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