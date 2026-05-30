На Харківщині оголосили підозру чотирьом чоловікам за жорсткий напад на ТЦК

Деталі нападу та затримання

За інформацією правоохоронців, конфлікт стався 26 травня в селищі Сахновщина, куди військовослужбовці районного ТЦК прибули для виконання службових завдань.

Між ними та групою місцевих жителів виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичне насильство. Правопорушники не лише погрожували військовим, а й застосували проти них спецзасоби.

"Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії", - зазначили в поліції.

Усіх чотирьох учасників бійки оперативно встановили та затримали.

Фото: під Харковом натовп побив військових ТЦК (facebook.com/police.kharkov)

Що загрожує фігурантам

Наразі чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Дії нападників кваліфікували за статтями про хуліганство та насильство щодо службових осіб (ч. 2, ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України) - 36-річному та 29-річному фігурантам інкримінують хуліганство та погрозу або насильство щодо службової особи, 34-річному чоловіку - насильство щодо службової особи. Ще одному 29-річному учаснику - хуліганство із застосуванням зброї та насильство щодо військових.

"Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років", - додали у відомстві.

Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують, чи були інші особи причетні до цього інциденту.