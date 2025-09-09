На Харківщині двоє дітей підірвались на невідомому предметі: подробиці

"У Куп’янському районі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета", - зазначили у поліції", - зазначили у поліції.

У селі Зелений Гай Куп’янського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.

Попередньо встановлено, що близько 18:30 діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. 12-річний хлопець знайшов предмет циліндричної форми та висмикнув кільце. Двоє його друзів устигли відійти на відстань, а 11-річний товариш залишився поруч із "підривником".

Постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.