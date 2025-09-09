На Харківщині двоє дітей підірвались на невідомому предметі: подробиці

У Куп’янському районі Харківської області двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета, їх госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.
"У Куп’янському районі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета", - зазначили у поліції", - зазначили у поліції.
У селі Зелений Гай Куп’янського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.
Попередньо встановлено, що близько 18:30 діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. 12-річний хлопець знайшов предмет циліндричної форми та висмикнув кільце. Двоє його друзів устигли відійти на відстань, а 11-річний товариш залишився поруч із "підривником".
Постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика частина регіонів забруднені різного роду вибуховими предметами.
За даними Міністерства економіки, Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.
Так, у селі Ставище Харківської області вдень 28 червня двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.