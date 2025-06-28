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У Харківській області двоє дітей підірвались на невідомому предметі, їх госпіталізували

Субота 28 червня 2025 12:41
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У Харківській області двоє дітей підірвались на невідомому предметі, їх госпіталізували Фото: у Харківській області двоє дітей підірвались на невідомому предметі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У селі Ставище Харківської області сьогодні вдень, 28 червня, двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті", - зазначив голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, обидва постраждалих госпіталізовані, їм лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби.

Мінна загроза в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика частина регіонів забруднені різного роду вибуховими предметами.

Раніше у Міністерстві економіки повідомляли, що Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

У лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України була створена коаліція з розмінування України, що стала однією з восьми коаліцій спроможностей, роботу якої очолюють і координують Литва та Ісландія. До неї входять 22 держави.

Процес розмінування триває вже більше трьох років, але він займе ще не одне десятиліття. Тому періодично трапляються випадки підриву на небезпечних предметах.

Так, в червні в Одеській області стався вибух на пляжі Затоки. В результаті інциденту загинули дві людини. вибух стався, коли двоє чоловіків купалися у морі.

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