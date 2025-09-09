RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности

Фото: дети в Харьковской области подорвались на неизвестном предмете (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Купянском районе Харьковской области двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета, их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"В Купянском районе двое детей пострадали в результате взрыва опасного предмета", - отметили в полиции", - отметили в полиции.

В селе Зеленый Гай Купянского района в результате детонации взрывоопасного предмета, предварительно похожего на гранату, тяжелые ранения получили 12 и 11-летние ребята.

Предварительно установлено, что около 18:30 дети играли в карьере за пределами населенного пункта. 12-летний парень нашел предмет цилиндрической формы и выдернул кольцо. Двое его друзей успели отойти на расстояние, а 11-летний товарищ остался рядом с "подрывником".

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

По данным Министерства экономики, Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Так, в селе Ставище Харьковской области днем 28 июня двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьков