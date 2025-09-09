На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

По данным Министерства экономики, Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Так, в селе Ставище Харьковской области днем 28 июня двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.