ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Харківщині двоє дітей підірвались на невідомому предметі: подробиці

Вівторок 09 вересня 2025 12:12
UA EN RU
На Харківщині двоє дітей підірвались на невідомому предметі: подробиці Фото: діти у Харківській області підірвались на невідомому предметі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Куп’янському районі Харківської області двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета, їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

"У Куп’янському районі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета", - зазначили у поліції", - зазначили у поліції.

У селі Зелений Гай Куп’янського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо схожого на гранату, тяжкі поранення отримали 12 та 11-річні хлопці.

Попередньо встановлено, що близько 18:30 діти гралися у кар’єрі за межами населеного пункту. 12-річний хлопець знайшов предмет циліндричної форми та висмикнув кільце. Двоє його друзів устигли відійти на відстань, а 11-річний товариш залишився поруч із "підривником".

Постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

На Харківщині двоє дітей підірвались на невідомому предметі: подробиці

Мінна загроза в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика частина регіонів забруднені різного роду вибуховими предметами.

За даними Міністерства економіки, Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

Так, у селі Ставище Харківської області вдень 28 червня двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Харків
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України