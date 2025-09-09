ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности

Вторник 09 сентября 2025 12:12
UA EN RU
На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности Фото: дети в Харьковской области подорвались на неизвестном предмете (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Купянском районе Харьковской области двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета, их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

"В Купянском районе двое детей пострадали в результате взрыва опасного предмета", - отметили в полиции", - отметили в полиции.

В селе Зеленый Гай Купянского района в результате детонации взрывоопасного предмета, предварительно похожего на гранату, тяжелые ранения получили 12 и 11-летние ребята.

Предварительно установлено, что около 18:30 дети играли в карьере за пределами населенного пункта. 12-летний парень нашел предмет цилиндрической формы и выдернул кольцо. Двое его друзей успели отойти на расстояние, а 11-летний товарищ остался рядом с "подрывником".

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

По данным Министерства экономики, Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Так, в селе Ставище Харьковской области днем 28 июня двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков
Новости
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
ВСУ уничтожили еще 950 оккупантов: Генштаб обновил потери войск РФ
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины