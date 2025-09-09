На Харьковщине двое детей подорвались на неизвестном предмете: подробности

В Купянском районе Харьковской области двое детей пострадали от взрыва неизвестного предмета, их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Предварительно установлено, что около 18:30 дети играли в карьере за пределами населенного пункта. 12-летний парень нашел предмет цилиндрической формы и выдернул кольцо. Двое его друзей успели отойти на расстояние, а 11-летний товарищ остался рядом с "подрывником".

В селе Зеленый Гай Купянского района в результате детонации взрывоопасного предмета, предварительно похожего на гранату, тяжелые ранения получили 12 и 11-летние ребята.

"В Купянском районе двое детей пострадали в результате взрыва опасного предмета", - отметили в полиции", - отметили в полиции.

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

По данным Министерства экономики, Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Так, в селе Ставище Харьковской области днем 28 июня двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета.