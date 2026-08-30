На Харківщині через атаку РФ під час забігу загинули люди: відкрито справу

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків. Зокрема, 28 серпня росіяни завдали удару по автозаправці у Слобідському районі міста, через що також виникла пожежа та були постраждалі.

Того ж дня місто також зазнало атаки реактивних дронів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали удару по торговому центру в Київському районі.

А ввечері 29 серпня російський дрон влучив по АЗС біля житлового багатоквартирного будинку, внаслідок чого сталася пожежа.