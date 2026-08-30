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На Харківщині через атаку РФ під час забігу загинули люди: відкрито справу

13:18 30.08.2026 Нд
2 хв
Слідчі перевіряють, чи достатньо заходу забезпечили безпеку
aimg Марія Науменко
Фото: медики працюють на місці події (Getty Images)

На Харківщині російські військові вдарили ракетою по території, де проходив пам'ятний забіг, загинули люди. Тепер лідство перевіряє дії посадовців, які організували захід.

29 серпня у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Захід організувала Наталинська сільська військова адміністрація.

Вранці російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід. За попередніми даними, для атаки РФ застосувала ракету "Іскандер-М".

Унаслідок удару загинули троє людей. Серед них був поліцейський. Ще двоє людей постраждали.

Що розслідують правоохоронці

30 серпня слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження відкрили за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила загибель людей.

Слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення забігу.

Зокрема, правоохоронці мають встановити, чи належним чином організатори подбали про безпеку учасників заходу, чи врахували ситуацію з безпекою в регіоні та чи були вжиті всі необхідні заходи, щоб не допустити загрози життю і здоров'ю людей.

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків. Зокрема, 28 серпня росіяни завдали удару по автозаправці у Слобідському районі міста, через що також виникла пожежа та були постраждалі.

Того ж дня місто також зазнало атаки реактивних дронів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що росіяни завдали удару по торговому центру в Київському районі.

А ввечері 29 серпня російський дрон влучив по АЗС біля житлового багатоквартирного будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

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ХарківУкраїнаРосійська ФедераціяРакетна атака