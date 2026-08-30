В Харьковской области из-за атаки РФ во время забега погибли люди: открыто дело

29 августа в селе Наталино Берестинского района проходил ежегодный забег "Уважаю воинов, бегу за Героев Украины". Мероприятие организовала Натальинская сельская военная администрация.

Утром российские военные нанесли ракетный удар по территории, где проходило мероприятие. По предварительным данным, для атаки РФ применила ракету "Искандер-М".

В результате удара погибли три человека. Среди них был полицейский. Еще два человека пострадали.

Что расследуют правоохранители

30 августа следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Производство открыли по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей.

Следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение забега.

В частности, правоохранители должны установить, должным образом организаторы позаботились о безопасности участников мероприятия, учли ли ситуацию с безопасностью в регионе и были ли приняты все необходимые меры, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей.