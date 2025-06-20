Харків вдруге за ніч атакують дрони: в місті знову "приліт"

Міський голова зазначив, що вдруге за сьогоднішню ніч місто перебуває під ударом ворожих безпілотників.

"Приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку", - зазначив Терехов.

Міський голова також додав, що в напрямку міста прямують нові бойові дрони.

Оновлено 02:28

За словами мера, внаслідок другої атаки за ніч, у Харкові пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.

На дану хвилину без постраждалих.