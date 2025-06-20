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Харків вдруге за ніч атакують дрони: в місті знову "приліт"

Фото: Харків знову атакували російські дрони (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Харків знову під ударом російських дронів. У місті лунають вибухи і зафіксовано приліт в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова зазначив, що вдруге за сьогоднішню ніч місто перебуває під ударом ворожих безпілотників.

"Приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку", - зазначив Терехов.

Міський голова також додав, що в напрямку міста прямують нові бойові дрони.

Оновлено 02:28

За словами мера, внаслідок другої атаки за ніч, у Харкові пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда.

На дану хвилину без постраждалих.

Дронова атака РФ

В ніч на 20 червня російські терористи знову масовано атакують ударними дронами Україну.

Під ударом опинилися Харків та Суми.

У Харкові перша хвиля атаки відбулася після 23:00. В місті зафіксовані п'ять прильотів, виникли пожежі, пошкоджена багатоповерхівка й автомобілі.

Внаслідок атаки постраждали троє людей, з них двоє дітей.

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ХарківАтака дронів