Харьков второй раз за ночь атакуют дроны: в городе снова "прилет"

Харьков снова под ударом российских дронов. В городе раздаются взрывы и зафиксирован прилет в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Городской голова отметил, что второй раз за сегодняшнюю ночь город находится под ударом вражеских беспилотников.
"Прилет произошел в Основянском районе. Под ударом - частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому", - отметил Терехов.
Городской председатель также добавил, что в направлении города направляются новые боевые дроны.
В ночь на 20 июня российские террористы снова массированно атакуют ударными дронами Украину.
Под ударом оказались Харьков и Сумы.
В Харькове первая волна атаки произошла после 23:00. В городе зафиксированы пять прилетов, возникли пожары, повреждена многоэтажка и автомобили.
В результате атаки пострадали три человека, из них двое детей.
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