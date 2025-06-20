Харьков второй раз за ночь атакуют дроны: в городе снова "прилет"

Дроновая атака РФ

В ночь на 20 июня российские террористы снова массированно атакуют ударными дронами Украину.

Под ударом оказались Харьков и Сумы.

В Харькове первая волна атаки произошла после 23:00. В городе зафиксированы пять прилетов, возникли пожары, повреждена многоэтажка и автомобили.

В результате атаки пострадали три человека, из них двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.