Харків та Полтава залишилися без світла

Через масовану атаку на Україну в п'ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю виявилися знеструмленими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Харків знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет", - написав він.
Окрім того, без електроенергії залишилася і Полтава.
"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - написав мер Полтави Олександр Мамай.
Він нагадав, що всі лікарні міста підключені до генераторів, працюють в штатному режимі.
"Пологовий будинок також підключений до альтернативних джерел енергії і працює в штатному режимі", - додав мер.
Як повідомлялося, російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харків. Мешканців попереджали про можливі перебої зі світлом.
Нагадаємо, Російська Федерація вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. В Полтавській області працює ППО.
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