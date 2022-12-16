Харьков и Полтава остались без света

Из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он.

Кроме того, без электроэнергии осталась и Полтава.

"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями", - написал мэр Полтавы Александр Мамай.