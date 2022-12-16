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Харьков и Полтава остались без света

Фото: Харьков и Полтава остались без света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он.

Кроме того, без электроэнергии осталась и Полтава.

"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями", - написал мэр Полтавы Александр Мамай.

Как сообщалось, российские оккупанты второй день подряд обстреливают Харьков. Жителей предупреждали о возможных перебоях со светом.

Напомним, Российская Федерация в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В Полтавской области работает ПВО.

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