Можуть бути проблеми зі світлом. Окупанти другий день поспіль б'ють по Харкову

Російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою", - написав він.

Він попросив бути обережними і залишатися в укриттях.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківської області.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - уточнив він.

Оновлено 9.20. За даними Синєгубова, є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

"Попередньо - без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням", - додав він.