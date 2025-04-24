Харків під масовою атакою "Шахедів": у місті вибухи один за одним

Близько 03:05 Терехов повідомив, що Харків перебуває під повторним обстрілом та закликав місцевих перебувати в укриттях.

"Тепер Харків під атакою ворожих дронів. Було чутно вибух. У повітрі ще є "Шахеди". Будьте обережні", - написав він.

За даними кореспондента РБК-Україна, у Харкові протягом останніх 20 хвилин було чути вже сім вибухів.

Оновлено о 03:40.

За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, вже понад пів години місто перебуває під ударами ворожих БпЛА.

Удари по Харкову

Нагадаємо, за декілька годин до цього росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Терехов уточнив, що росіяни завдали сім ракетних ударів по місту. Є інформація про пошкодження у кількох районах міста.

Обстріл України 24 квітня

Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети типу "Калібр" і ударні дрони.

Повітряні сили України повідомили про загрозу нової хвилі обстрілів - ворог випустив ракети з бортів стратегічної авіації.

Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. У столиці, за даними мера Віталія Кличка, у Святошинському районі сталася пожежа в житловому будинку. Є пошкодження, під завалами можуть залишатися люди.