Харків під масованою атакою РФ: у місті пролунали десятки вибухів

Фото: пожежі в Харкові внаслідок атаки дронів армії РФ (Telegram DSNS)
Автор: Марина Балабан

У Харкові спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

 

Терехов повідомив, що за 20 хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів.

У місті спалахнули кілька пожеж.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі", - написав у Telegram Олег Синєгубов.

За даними голови ОДА, пожежа спалахнула в Немишлянському районі Харкова. 

Ігор Терехов інформував, що під ударом Індустріальний район міста. 

Обстріли російськими військовими Харкова та області

Раніше РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на авто з посадовцями Харківської ОВА. Подія сталась вранці 6 жовтня в Боровій Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав голова громади Олександр Тертишний та секретар сільської ради. Російські військові поцілили FPV-дроном в автомобіль.

Також у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання.

За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти

