Харьков под массированной атакой РФ: в городе прогремели десятки взрывов

Обстрелы российскими военными Харькова и области

Ранее РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на авто с чиновниками Харьковской ОГА. Происшествие произошло утром 6 октября в Боровой Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал глава общины Александр Тертышный и секретарь сельского совета. Российские военные попали FPV-дроном в автомобиль.

Также в ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты