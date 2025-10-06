Харків під масованою атакою РФ: у місті пролунали десятки вибухів
У Харкові спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Терехов повідомив, що за 20 хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів.
У місті спалахнули кілька пожеж.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
"Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі", - написав у Telegram Олег Синєгубов.
За даними голови ОДА, пожежа спалахнула в Немишлянському районі Харкова.
Ігор Терехов інформував, що під ударом Індустріальний район міста.
Обстріли російськими військовими Харкова та області
Раніше РБК-Україна повідомляло про атаку армії РФ на авто з посадовцями Харківської ОВА. Подія сталась вранці 6 жовтня в Боровій Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав голова громади Олександр Тертишний та секретар сільської ради. Російські військові поцілили FPV-дроном в автомобіль.
Також у ніч на 6 жовтня російські безпілотники масовано атакували один з районів Харкова, через що понад 20 тисяч мешканців залишились без електропостачання.
За даними влади, приблизно 15 ударів припало на обласний центр, противник цілився в енергооб'єкти