Харьков под массированной атакой РФ: в городе прогремели десятки взрывов

Харьков, Понедельник 06 октября 2025 23:20
Харьков под массированной атакой РФ: в городе прогремели десятки взрывов Фото: пожары в Харькове в результате атаки дронов армии РФ (Telegram DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Харькове вспыхнули пожары в результате атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Терехов сообщил, что за 20 минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов.

В городе вспыхнули несколько пожаров.

Информация о пострадавших пока не поступала.

"Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", - написал в Telegram Олег Синегубов.

По данным главы ОГА, пожар вспыхнул в Немышлянском районе Харькова.

Игорь Терехов информировал, что под ударом Индустриальный район города.

Обстрелы российскими военными Харькова и области

Ранее РБК-Украина сообщало об атаке армии РФ на авто с чиновниками Харьковской ОГА. Происшествие произошло утром 6 октября в Боровой Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал глава общины Александр Тертышный и секретарь сельского совета. Российские военные попали FPV-дроном в автомобиль.

Также в ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты

