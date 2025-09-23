Харьков под массированной атакой дронов, в городе раздаются взрывы
В Харькове вечером вторника, 23 сентября, прогремели взрывы. Город находится под атакой российских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
Около 20:10 Терехов сообщил, что в городе были слышны взрывы и призвал местных находиться в укрытии.
Впоследствии он уточнил, что прилет дрона произошел в Холодногорском районе. Детали уточняются. По его данным, в течение 10 минут в городе прогремело несколько взрывов.
"Пятый взрыв. Харьков под массированной атакой "Шахедов", которая продолжается. Будьте осторожны", - написал он.
По данным Синегубова, информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Обновлено в 22:40
По данным Терехова, враг уже нанес по Харькову восемь ударов враг - над городом еще минимум четыре дрона.
"Также на Харьков из области еще суют вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - сообщил он.
Синегубов рассказал, что в результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар.
На место удара направляются подразделения ГСЧС.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Обновлено в 22:35
Терехов сообщил, что в связи с российскими ударами по городу в некоторых районах Харькова есть проблемы с поставками электроэнергии.
Обновлено в 22:25
Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, под вражеским ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы города.
Терехов также сообщил о новых ударах РФ по городу.
Обстрелы Украины
Вчера вечером Российская Федерация также атаковала территорию Украины. Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений, и различные типы ракет.
Во время вчерашнего обстрела россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.
Также пострадало и Запорожье - оккупанты применили авиабомбы и дроны. Была повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.
