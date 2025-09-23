ua en ru
Харьков под массированной атакой дронов, в городе раздаются взрывы

Харьков, Вторник 23 сентября 2025 22:21
Харьков под массированной атакой дронов, в городе раздаются взрывы Иллюстративное фото: в Харькове во время атаки "Шахедов" прогремели взрывы (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Кава

В Харькове вечером вторника, 23 сентября, прогремели взрывы. Город находится под атакой российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Около 20:10 Терехов сообщил, что в городе были слышны взрывы и призвал местных находиться в укрытии.

Впоследствии он уточнил, что прилет дрона произошел в Холодногорском районе. Детали уточняются. По его данным, в течение 10 минут в городе прогремело несколько взрывов.

"Пятый взрыв. Харьков под массированной атакой "Шахедов", которая продолжается. Будьте осторожны", - написал он.

По данным Синегубова, информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Обновлено в 22:40

По данным Терехова, враг уже нанес по Харькову восемь ударов враг - над городом еще минимум четыре дрона.

"Также на Харьков из области еще суют вражеские БПЛА. Будьте осторожны", - сообщил он.

Синегубов рассказал, что в результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар.

На место удара направляются подразделения ГСЧС.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Обновлено в 22:35

Терехов сообщил, что в связи с российскими ударами по городу в некоторых районах Харькова есть проблемы с поставками электроэнергии.

Обновлено в 22:25

Синегубов уточнил, что, по предварительной информации, под вражеским ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы города.

Терехов также сообщил о новых ударах РФ по городу.

Обстрелы Украины

Вчера вечером Российская Федерация также атаковала территорию Украины. Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений, и различные типы ракет.

Во время вчерашнего обстрела россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Также пострадало и Запорожье - оккупанты применили авиабомбы и дроны. Была повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.

Сегодня днем Запорожье снова подверглось массированной атаке. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

